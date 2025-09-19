Haberler

Antalya'da Yangın 3 Mahalleye Daha Sıçradı

Güncelleme:
Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle İspatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine yayıldı. Yangına müdahale için 2 uçak, 8 helikopter ve 30 arazöz kullanılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkıp, İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale sürüyor. Bölgede tahliye çalışması yapılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
