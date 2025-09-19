Antalya'da Yangın 3 Mahalleye Daha Sıçradı

ALEVLER 3 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkıp, İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale sürüyor. Bölgede tahliye çalışması yapılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.