Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

ANTALYA'da Haydar Ünder (42), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Ünder'in 2-3 gün önce öldüğü üzerinde duruluyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Haydar Ünder'den haber alamayan yakınları, eve giderek baktı. Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Ünder'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Haydar Ünder'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ünder'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,