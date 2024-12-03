Antalya'da Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazılarının yağışa rağmen sahil bandından yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

Yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.