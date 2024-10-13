Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı
Antalya Kaş'ta 2 yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak soyunarak bir sokak köpeğine tecavüz girişiminde bulundu. Görüntüler infial yaratırken olay sonrasında harekete geçen emniyet şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokaktaki bir köpeğe tecavüz etmeye kalkıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahısların sokak ortasında çırılçıplak soyunarak mide bulandıran hareketler sergilediği görüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayı fark edip soluğu sokakta alan vatandaşların müdahalesiyle toparlanan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet'ten yapılan açıklamada köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım şu şekilde;