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Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı

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Antalya Kaş'ta 2 yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak soyunarak bir sokak köpeğine tecavüz girişiminde bulundu. Görüntüler infial yaratırken olay sonrasında harekete geçen emniyet şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokaktaki bir köpeğe tecavüz etmeye kalkıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahısların sokak ortasında çırılçıplak soyunarak mide bulandıran hareketler sergilediği görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayı fark edip soluğu sokakta alan vatandaşların müdahalesiyle toparlanan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet'ten yapılan açıklamada köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım şu şekilde;

Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı

Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Antalya Güncel

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Yorumlar (3)

İsaa kaan:

noluyoz laaa bu neydi çık gördüm çık

2
0
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Hakan Kahveci:

Neden tutuklandıki ifadesi alınıp serbest kalması lazımdı

0
0
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Arda Yıldız:

Alkol işte.

0
0
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