Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı

Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokaktaki bir köpeğe tecavüz etmeye kalkıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahısların sokak ortasında çırılçıplak soyunarak mide bulandıran hareketler sergilediği görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayı fark edip soluğu sokakta alan vatandaşların müdahalesiyle toparlanan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet'ten yapılan açıklamada köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım şu şekilde;