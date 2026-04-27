Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada, 1770 sentetik hap, 5 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek