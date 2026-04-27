Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada, 1770 sentetik hap, 5 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.