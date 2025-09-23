Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 16 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Döşemealtı'nda bir eve yapılan baskında 4 kilogram 830 gram kokain, 10 gram esrar, 1 hassas terazi ele geçirilirken Korkuteli ilçesindeki operasyonda da 11 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi, 115 kök skunk bitkisi, 650 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
