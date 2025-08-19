Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Ünlü oyuncudan ablasının düğününde horon şov
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.