Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel