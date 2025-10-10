Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamak amacıyla çalışma yürütmüş ve gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 300 gram esrar ile bir miktar para ele geçirmiştir.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.T, U.T. ve R.O. yakalandı.

Yapılan aramada, 9 kilo 300 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
