Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun bizzat yönettiği Yeşildere Mahallesi'ndeki operasyonda, uyuşturucu/uyarıcı maddeleri bulundurdukları ve bu maddeleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı.

Şüphelilerin ev, araba ve üst aramasında 11 kilo 735 gram esrar ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan tutuklandı.