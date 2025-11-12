Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 59 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 hançer ve 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel