Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Serik ilçesindeki uyuşturucu satışına yönelik operasyonda 2 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yapılan aramada 2 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İkametteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Servet Tümer