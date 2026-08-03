Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 16 bin hap ele geçirildi, 6 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 16 bin hap ele geçirildi, 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 15 bin 184 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Döşemealtı ilçesinde ise 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1024 uyuşturucu hap bulundu.

İki operasyonda 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

Milyonlarca taraftarı korkutan gelişme! İhtimali bile huzursuz etti
Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı kişi bakın kim çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı

İmralı Heyeti 3 saat görüştü! Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı
Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik