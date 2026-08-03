Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 16 bin hap ele geçirildi, 6 gözaltı

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 15 bin 184 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Döşemealtı ilçesinde ise 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1024 uyuşturucu hap bulundu.

İki operasyonda 16 bin 208 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA