Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 29 kişiyi yakaladı. 13 kişi tutuklandı, 130 şüpheli gözaltında. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise dikkat çekti.

Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 29 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 130 şüpheli gözaltına alındı.

"2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 kişi gözaltına alındı, 6'sı cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 kilo 697 gram esrar, yaklaşık 457 bin 520 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 104 gram kokain, 3 bin 571 sentetik ecza, 13 gram eroin, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.