Antalya'da üreticilere Alanya keçiboynuzu fidanı dağıtılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği tarafından çiftçilere 5 bin Alanya'nın coğrafi işaretli aşılı keçiboynuzu fidanını dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere fidan desteğini sürdürüyor.

Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'nde yer alan Tarım Kampüsü seralarında üretimi yapılan keçiboynuzu, dut, defne gibi çeşitli fidanlar talepte bulunan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor.

Bu kapsamda Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretiminin yaygınlaştırılması için dernek ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 5 bin aşılı keçiboynuzu fidanını çiftçilere dağıtacak.

Fidanlarla keçiboynuzu üretiminin Antalya'nın genelinde yapılması hedefleniyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gülnihal Temur, iklim krizine dirençli, su isteği az olan keçiboynuzu bitkisinin aşılı fidan desteğinin devam ettiğini belirtti.

Bu desteğin, Alanya'nın coğrafi işaretli ürününün marka değerini korumak için hayati bir adım olduğunu kaydeden Temur, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bugüne 36 bin 500 aşılı fidanı Antalya'mızın topraklarıyla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
