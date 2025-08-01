Antalya'da Üniversite Tercih Fuarı Düzenlendi

Antalya'da Üniversite Tercih Fuarı Düzenlendi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilere eğitim ve kariyer planlama desteği sağlamak amacıyla Antalya'da düzenlenen fuara üniversiteler, dil kursları ve eğitim şirketleri katıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin tercih yaparken eğitim ve kariyer planlamalarını doğru yapmalarına yardımcı olmak amacıyla "Antalya Üniversite Tercih Fuarı" düzenlendi.

Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, üniversiteler, yurtdışı üniversiteleri, dil kursları ve eğitim sektörüne yönelik destek firmaları katıldı.

Açılan stantları gezen öğrenciler ve aileleri, yerli ve yurt dışındaki üniversitelerin olanakları hakkında bilgi aldı. Stantlarda görevli danışmanlar ise öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarında doğru kararlar almaları için yardımcı oldu.

Yelken Eğitim Uluslararası Ülke Koordinatörü Esat Ergener, gazetecilere yaptığı açıklamada, tercih süreci için geri sayımın başladığını söyledi.

Yurt dışında üniversite eğitimi alma isteğinin sadece sınav sonuçlarına duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmadığını, öğrencilerin aynı zamanda yabancı dille eğitim alma arzusunda olduğunu ifade eden Ergener, "Gençler, uluslararası geçerliliğe sahip olan bir diploma alma hedefinde oluyor." dedi.

Kendilerinin de Makedonya, Çekya, Sırbistan, İtalya, Çin, Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği yaptığını belirten Ergener, "Bir çok Avrupa ülkesinde eğitim harçları ve yaşam giderleri Türkiye'deki özel üniversitelere kıyasla çok daha erişilebilir. Öğrencilerimiz, sadece bir diploma değil, aynı zamanda çok uluslu bir ortamda yaşama, yeni diller öğrenme fırsatı kazanıyor. Bizler de öğrencinin başvuru sürecinden vize işlemlerine, konaklamadan adaptasyona kadar danışmanlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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