Antalya'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü Etkinliği Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliğiyle, 20 Eylül'de Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plaj'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında temizlik etkinliği yapılacak. Etkinlik, binlerce gönüllü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliğinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deniz gönüllüleri, 20 Eylül'de Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plaj'da bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında 100'den fazla ülkede binlerce gönüllüyle eş zamanlı temizlik gerçekleştirilecek.

Toplanan atıklar, tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacak.

Deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda insanlara bilinç kazandırmayı amaçlayan programa, Antalya'daki kurum kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve kent genelinden gönüllüler katılacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
