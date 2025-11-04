Antalya'da Uçurtma Şenliği ile Yetim Çocuklara Moral

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, "Uçurtma Şenliğinde" yetim çocuklarla bir araya geldi.

İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, kent merkezindeki sahil parkında düzenlendi.

Programda çocuklar için yüz boyama, çeşitli oyunlar ve uçurtma aktiviteleri yapıldı.

Çocuklar, anneleri ve gönüllülerle birlikte gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Etkinliklerle çocukların kendilerini değerli hissetmelerini, moral ve motivasyonlarının artmasının hedeflendiği belirtildi.