Antalya'da Uçurtma Şenliği ile Yetim Çocuklara Moral
İHH Antalya Şubesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde, yetim çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte yüz boyama, oyunlar ve uçurtma aktiviteleri yapıldı.
Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, "Uçurtma Şenliğinde" yetim çocuklarla bir araya geldi.
İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, kent merkezindeki sahil parkında düzenlendi.
Programda çocuklar için yüz boyama, çeşitli oyunlar ve uçurtma aktiviteleri yapıldı.
Çocuklar, anneleri ve gönüllülerle birlikte gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.
Etkinliklerle çocukların kendilerini değerli hissetmelerini, moral ve motivasyonlarının artmasının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel