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Antalya'da Tur Otobüsü ile Çarpışan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Tur Otobüsü ile Çarpışan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki otomobil sürücüsü Ali Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası tur otobüsündeki yolcular yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin K. (30) idaresindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü ile Ali Yılmaz (20) yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Tur otobüsü ise refüjdeki demir korkuluklar ve palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip oto galeri dükkanı önünde durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Tur otobüsü şoförü ve aynı araçtaki 13 yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Otobüs yolcularından Osman Demirkapı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobille çarpıştıktan sonra refüje çıkıp karşı şeride geçtik ve orada durduk." dedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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