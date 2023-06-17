Antalya'da tur minibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 6 turist yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.