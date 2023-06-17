Antalya'da tur minibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 5 turist yaralandı. Alanya bölgesindeki otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Nuri Okudan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tur minibüsü, Ilıca Kavşağı'nda bir akaryakıt istasyonu önünde park halindeki tıra çarptı. Kazada, sürücü Okudan olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 5 turist yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı turistler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.