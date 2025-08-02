Antalya'da Trans Birey Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST

Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Suriyeli Arif Ömer El Hüseyin'in işlemleri tamamlandı. Arif Ömer El Hüseyin ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Nazlıer'i bulan H.İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak üzere eve gelen arkadaşı H.H. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.