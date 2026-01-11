Antalya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
T.G. (45) idaresindeki 06 DN 1575 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütçük Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtakilerden S.T'nin (36) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, O.A. (50) ise yaralandı.
Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel