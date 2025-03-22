İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, hafif ticari araçtaki 22 yaşındaki Ceren K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

A.Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki 07 AU 0079 plakalı halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ceren K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title