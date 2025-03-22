Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, hafif ticari araçtaki 22 yaşındaki Ceren K. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
A.Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki 07 AU 0079 plakalı halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Ceren K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel