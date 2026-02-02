Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu metreküp başına 94 mikrogram olarak orta seviyede ölçüldü. Toz taşınımı nedeniyle şehir merkezi ile Konyaaltı Sahili'nde puslu hava hakim olurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Hava sıcaklığının 16 derece, nem oranının ise yüzde 84 olarak kaydedildiği kentte, toz bulutları yer yer gökyüzünü kapladı.

Antalya 4. Bölge Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.