Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: 3 Yaralı, 1 Ölü

PATLAMA ANI KAMERADA

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki iş yerinde, saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın ardından iş yerinin duvarlarının parçalanması, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçasının savrulması yer aldı.

BAŞKAN DURAN: 3 YARALI 1 KAYBIMIZ VAR

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bir patlama oldu. 3 yaralı, 1 kaybımız var. Sebebini henüz biz de bilmiyoruz. Patlama halin ardiyeler bölümünde gerçekleşti" dedi.