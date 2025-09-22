Haberler

Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: 3 Yaralı, 1 Ölü

Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: 3 Yaralı, 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama sonucunda 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki iş yerinde, saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın ardından iş yerinin duvarlarının parçalanması, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçasının savrulması yer aldı.

BAŞKAN DURAN: 3 YARALI 1 KAYBIMIZ VAR

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bir patlama oldu. 3 yaralı, 1 kaybımız var. Sebebini henüz biz de bilmiyoruz. Patlama halin ardiyeler bölümünde gerçekleşti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.