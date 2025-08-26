Antalya'da Toplu Taşıma Araçlarına Klima Denetimi

Antalya'da Toplu Taşıma Araçlarına Klima Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine devam ediyor. Kepez ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları ve havalı kornaları kontrol edildi. Amaç, yolcuların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım, zabıta ve trafik ekipleri, Kepez ilçesinde halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi işbirliğinde yürütülen denetimlerde, otobüslerin klima sistemi, engelli rampaları ve havalı kornaları tek tek kontrol edildi.

Denetimlerle yolcuların güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda seyahat etmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.