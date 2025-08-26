Antalya'da Toplu Taşıma Araçlarına Klima Denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım, zabıta ve trafik ekipleri, Kepez ilçesinde halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi işbirliğinde yürütülen denetimlerde, otobüslerin klima sistemi, engelli rampaları ve havalı kornaları tek tek kontrol edildi.

Denetimlerle yolcuların güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda seyahat etmeleri amaçlanıyor.