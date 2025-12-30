Haberler

Antalya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Fatih K. yönetimindeki 07 GRD 30 plakalı otomobil, Elmalı'dan Finike istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.T.'nin kullandığı 06 FGK 102 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
