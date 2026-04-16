Antalya'da tırın altında kalan kadın öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde mendil satan 64 yaşındaki Durdu Aldemir, durduğu trafik ışığının yeşile dönmesiyle hareket eden tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Teomanpaşa Mahallesi, Gazi Bulvarı'nda mendil satan Durdu Aldemir (64) trafik ışıklarında bekleyen U.Y. (45) yönetimindeki 07 DJR 60 plakalı tırın yanına yaklaştı.
Aldemir, ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden tırın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tır sürücüsü U.Y. gözaltına alındı.