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Antalya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Sevim'in (34) kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda 07 CGN 631 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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