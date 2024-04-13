Antalya'da teleferik kazası sonrası psikososyal destek ve acil yardım ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik psikososyal destek (PSD) ve Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekibinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazanın ardından 15 kişilik PSD ve ASYA ekibini sahaya yönlendirildi.

PSD ekipleri tarafından alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım verilirken, ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.