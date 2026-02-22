Haberler

Antalya açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek kıyıya ulaştırıldı.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi, ekiplerce tıbbi tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bulunan bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipçe tekneden alınan kişi, kıyıya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
