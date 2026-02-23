Haberler

Ehliyetsiz Sürücüye 60 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 60 bin 15 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi Taşatan Caddesi'nde tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip yapma, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve teknik şartlara aykırı araç kullanma ile yüksek sesle müzik dinleme ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Kimliği belirlenen 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 60 bin 15 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi.

Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
