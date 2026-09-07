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Antalya'da tedavileri tamamlanan 3 alaca baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Antalya'da tedavileri tamamlanan 3 alaca baykuş yavrusu doğaya bırakıldı
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- Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun: "Baykuşlar, iki aylık bakım sürecinde, uçuş ve avlanma çalışması yapılarak, doğada kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri kazandılar"

Antalya'da yaralı bulunan ve nesli tükenme tehdidi altında olan alaca türündeki 3 baykuş yavrusu, iki aylık tedavinin ardından doğaya salındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan baykuş yavruları, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı.

Veteriner hekimlerin gözetiminde yürütülen tedavi ve rehabilitasyon sürecinde baykuş yavrularına, doğal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları avlanma, kanat çırpma ve uçma gibi temel beceriler kazandırıldı.

Sağlık durumları ve uçuş yetenekleri veteriner hekimler tarafından kontrol edilen 3 baykuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 3 alaca baykuş yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmayla tedavi ettiklerini söyledi.

Rehabilitasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Arsun, "Baykuşlar, iki aylık bakım sürecinde, uçuş ve avlanma çalışması yapılarak, doğada kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri kazandılar." ifadesini kullandı.

Arsun, özellikle çocukların tedavi sürecinde baykuş yavrularını yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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