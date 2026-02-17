Haberler

İnternetten tanışıp, evine davet ettiği kişi tarafından öldürüldü

İnternetten tanışıp, evine davet ettiği kişi tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, internetten tanıştığı kişi tarafından evinde bıçaklanan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 2 saat içinde yakalandı.

ANTALYA'da İlhan Çobanoğlu (26) evinde çıkan tartışmada internetten tanıştığı Yunus E.Ç. (21) tarafından yüzünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin güvenlik kamerası ve saha çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus E.Ç.'yi evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Yunus E.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

ARKADAŞLARI BULDU

Çobanoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde hareketsiz halde kanlar içerisinde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus E.Ç., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu