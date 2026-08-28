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Muratpaşa'da Yangın: Ev Küle Döndü, Seralar Zarar Gördü

Muratpaşa'da Yangın: Ev Küle Döndü, Seralar Zarar Gördü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, bir evin tamamen yanmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri ve TOMA desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangında bir ev tamamen yanarken, seralar zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıktı. Bölgedeki ağaçların bilinmeyen nedenle yanmaya başlaması sonrasında alevler hızla büyüyüp bir eve ve çevredeki seralara sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir TOMA da destek veriyor. Bir evin yanmasına, seraların zarar görmesine neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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