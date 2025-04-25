Antalya'da Talihsiz Olay: Genç Kız Başından Vuruldu, Şüpheli İntihar Etti

Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında mahallede devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Sezer Bozkurt, aranması olduğu ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş ile birlikte eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Güneş ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.

İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Tabanca sesi ile ekipler odunluğa gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.