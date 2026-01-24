Haberler

Antalya'da kanala düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da kanala düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocuğu, kardeşleriyle oynarken tahliye kanalına düştü. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda bulundu, ancak hayatını kaybetti.

Antalya'da tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

