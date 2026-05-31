Trafik ekipleri 'Hayat 112 Acil' uygulamasını öğretti

ANTALYA'da trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Hayat 112 Acil' uygulamasını, sürücülere tanıttı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, acil durum ihbarlarını konum, fotoğraf ve video desteğiyle doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletebilecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkin şekilde destek alabilmesi amacıyla geliştirilen 'Hayat 112 Acil' uygulamasını tanıttı. Kentin farklı noktalarında bilgilendirme çalışması yapan ekipler, uygulamanın kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Enes Aydın, uygulamanın kişilerin acil durumlarda tek bir platform üzerinden birçok hizmete ulaşmasını sağladığını söyledi.

Uygulamadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arar gibi ihbarda bulunulabileceğini belirten komiser Enes Aydın, "Vatandaşlarımız uygulama üzerinden fotoğraf ve video yükleyerek, konum bilgisi paylaşarak ihbarda bulunabiliyor. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde ya da diğer acil durumlarda ekiplerle hızlı şekilde iletişim kurulabiliyor" dedi.

Uygulamada trafik güvenliğine yönelik özelliklerin de bulunduğunu ifade eden Aydın, radar uygulamaları, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktaları ve hız koridorlarına ilişkin bilgilerin görülebildiğini ifade etti. Aydın, sürücülerin güzergahlarındaki uygulama noktalarının başlangıç ve bitiş bilgilerine uygulama üzerinden ulaşabildiğini söyledi.

'UYUMA' VE 'KADES' DE ENTEGRE EDİLDİ

'Hayat 112 Acil' uygulamasına İçişleri Bakanlığı'nın farklı projelerinin de entegre edildiğini belirten Aydın, "Vatandaşlarımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunabiliyor. Kadın Destek Uygulaması (KADES) da sistem içerisinde yer alıyor. Böylece farklı konulardaki ihbar ve başvurular tek uygulama üzerinden yapılabiliyor" dedi.

'REHAVETE KAPILMADAN MOLA VERİN'

Kurban Bayramı dönüş trafiğinin yoğunlaştığını söyleyen Aydın, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kazalarının çoğunlukla uzun yolculukların son bölümünde meydana geldiğine dikkati çeken Aydın, "Vatandaşlarımıza dinlenmiş şekilde yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Yolculuklarının sonlarına doğru rehavete kapılmamaları gerekiyor. İhtiyaç duyduklarında mutlaka mola versinler. Hem uygulamamız hakkında bilgilendirme yapıyor hem de vatandaşlarımızı trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Uygulamayı öğrenen Çağrı Musaner, "Kullanışlı bir uygulama, uzun yolda işimize yarayabilir" dedi.

Uygulamayı kullandıklarını söyleyen Zeynel Tanrıkulu da "Çok güzel bir uygulama. Yolda gelirken kullandık biz de hatta. Hız koridorlarını da takip ettik. Çok memnunuz" diye konuştu.

Uygulamayı kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Onur Atasever ise "Çok güzel bir bilgilendirme oldu. Biz de uygulamayı indireceğiz, kullanacağız. Bence çok mantıklı, radarları takip ederiz bu sayede. Güzel bir uygulama olmuş, herkesin eline emeğine sağlık" dedi.

Haber: Aysu DURSUN- Adem AKALAN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı