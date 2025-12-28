Haberler

Ölü bulunan kadının kızı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

70 yaşındaki Fatmana Karamık, evinde kanlar içinde bulundu. Kızı M.K. ve erkek arkadaşı İ.K., olay sonrası gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

ANTALYA'da evinde cesedi bulunan Fatmana Karamık'ın (70) kızı M.K. ve onun erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alındı. Başında kırık tespit edilen annesi Karamık ile hastaneye gitmek için sözleştiğini eve geldiğinde ise kanlar içinde bulduklarını öne süren kızı M.K. ile İ.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. M.K., yanındaki erkek arkadaşı İ.K., polisi arayıp, gittikleri evinde annesi Fatmana Karamık'ı salonda kanlar içinde bulduklarını söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması ve Karamık'ın kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fatmana Karamık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENMEYE DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin güvenlik kamerası ile çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş-çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, M.K. ile erkek arkadaşı İ.K.'yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

M.K., annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşüp hastaneye gitmek için sözleştiklerini, 3 gün sonra eve gelip zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde bulduklarını söyledi. M.K. ile İ.K., işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
