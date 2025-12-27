Haberler

Hastaneye gitmek için sözleştiği kızı tarafından evinde ölü bulundu

Hastaneye gitmek için sözleştiği kızı tarafından evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, kızı ve erkek arkadaşı tarafından hastaneye gitmek için sözleşen 70 yaşındaki Fatmana Karamık, evinde ölü bulundu. Kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilen Karamık'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da Fatmana Karamık (70), hastaneye gitmek için sözleştiği kızı M.K. (44) ve erkek arkadaşı İ.K. (53) tarafından evinde ölü bulundu. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş- çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Fatmana Karamık'ın kızı M.K. ile erkek arkadaşı İ.K.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Erdoğan: Kimse engelleyemez
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber