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Antalya'da sulama kanalına çarpan otomobil hurdaya döndü

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Antalya'da sulama kanalının beton blokuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçtaki iki oğlunun kaza geçirdiği haberini alıp olay yerine gelen Süleyman K., diz çöküp gözyaşı döktü. Süleyman K.'nin biri sürücü olan çocukları kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, araçta sıkışan Ali Sarı'yı ise itfaiye kurtardı.

ANTALYA'da sulama kanalının beton blokuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçtaki iki oğlunun kaza geçirdiği haberini alıp olay yerine gelen Süleyman K., diz çöküp gözyaşı döktü. Süleyman K.'nin biri sürücü olan çocukları kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, araçta sıkışan Ali Sarı'yı ise itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Antalya-Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K., şehir merkezinden Kemer istikametine seyir halinde olduğu 15 DG 855 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra içerisinde su bulunmayan kanalın beton blokuna vurup durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Ali Sarı'yı 15 dakikalık çabanın ardından bulunduğu yerden sedyeye alarak çıkarttı. Kazayı hafif atlatan sürücü Ahmet K. ile kardeşi Mustafa K. (16), tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen baba Süleyman K. ise panikle çocuklarına baktı. Süleyman K., sürücü olan oğlu Ahmet K.'ye sarıldıktan sonra diz çöküp, gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Süleyman K. su isterken, oğlu Ahmet K. ise 'Su yok mu' diye bağırmaya başladı. Süleyman K. ile oğlu Ahmet K., polise de zorluk çıkarttı. Bir süre sonra sakinleştirilen Süleyman K., küçük oğlu Mustafa K. ile ambulansa binerek hastaneye giderken, Ahmet K. ise tedaviyi kabul etmedi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlatırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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