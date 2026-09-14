Antalya’da suç örgütü propagandasına operasyon; 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA'da sanal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yaptığı, suç ve suçluyu övdüğü, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında suç örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerini destekleyen paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde suç ve suçluyu övdüğü, örgüt propagandası yaptığı, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen Mehmet T. (39), Ennur Şilan K. (21), Yakup A. (22) ve Burak Y. (22) isimli şüpheliler tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen soruşturmada şüphelilerin Antalya kent merkezi ile Alanya ve Kumluca ilçelerindeki adreslerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Mehmet T. ile Ennur Şilan K. yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Yakup A. ile Burak Y.'nin ise adreslerinde bulunamadığı, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüphelilerden kurye Burak Y.'nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı