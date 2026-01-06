Haberler

Antalya'da "Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Programı" düzenlendi

Antalya'da suyun etkin kullanımı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını ele alan 'Su Verimliliği Seferberliği Kapsamında Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Programı' gerçekleştirildi. Programda su yönetimi ve tasarrufu konusunda çeşitli konular tartışıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde bir otelde düzenlenen programın açılışında, su yönetimi konusunda üniversite, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirdiklerini söyledi.

Suyla ilgili problemler olduğunu ama bunları çözecek bilgi birikimi, altyapı ve kurumlara sahip olunduğunu vurgulayan Irmak, konuya ilişkin sektörleri bir araya getiren bu tür programların çalışmaları hızlandıracağını ifade etti.

Irmak, COP31 İklim Zirvesi'nin kasım ayında Antalya'da yapılacağını anımsatarak, zirvede kentin doğal ve tarihsel üstünlüklerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

"İsrafın azaltılması için İsrafa Duyarlı Otel Sertifikasyonu hayata geçirilmeli"

LATUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu ise Antalya'nın turizmin başkenti olduğu kadar doğal kaynakların en yoğun kullanıldığı coğrafyalardan biri olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Antalya'nın ciddi göç aldığını, ayrıca kentin nüfusunun 4 katı turist ağırladığını anlatan Saatçioğlu, bu süre zarfında iklim değişikliğinden kaynaklı yer altı su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

Saatçioğlu, tesislerde su tüketimlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oteller için su karnesi oluşturulması, imar kanununda yeni yapılacak otellerin minimum ve maksimum havuz kapasitesinin belirlenmesi, otel personeline belgeli su enerji kullanım eğitimi verilmesi, her şey dahil otellerde su kaynakları ve gıda israfının azaltılması için İsrafa Duyarlı Otel Sertifikasyonu'nun hayata geçirilmesini son derece önemsiyoruz."

Programda, "Ulusal Su Verimliliği Politikaları, Uygulama Modelleri ve Belgelendirme Süreci, Sürdürülebilir Su Yönetimi Yaklaşımları: Turizm Sektörü, Su Tüketiminin Optimize Edilmesi ve İklim Verilerine Dayalı Yönetim" konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
