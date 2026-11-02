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Antalya'da son bir haftadaki asayiş denetimlerinde 172 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yürütülen asayiş uygulama ve denetimlerinde yakalanan 172 şüpheli tutuklandı. Kent genelindeki çalışmada 150 bin 305 kişi sorgulanırken aranan 503 kişinin de aralarında bulunduğu 1519 kişi yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde yakalanan 172 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere asayiş suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 150 bin 305 kişinin sorgulaması yapıldı. Aranan 503 kişinin de aralarında bulunduğu 1519 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 172'si tutuklandı.

Ekiplerce 38 bin 873 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan 39 araç ele geçirildi.

Denetimlerde 169 geçici konaklama yeri ile 97 araç kiralama firması kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 2 işletme ile bir araç kiralama firmasına idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 3 olayda 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 173 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çalışmalarda ayrıca 34 ateşli silah, 450 fişek ve tüfek kartuşu ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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