Antalya’da 'Sokaklar Güvende' operasyonu; 7 şüpheliye işlem

ANTALYA'da polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği 'Sokaklar Güvende' operasyonunda sentetik hap, metamfetamin, kokain ve esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan aranan 1 kişi de yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, çalışma kapsamında kentte belirlenen 15 adrese eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 177 sentetik hap, 126 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 7 gram kokain, 10 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı