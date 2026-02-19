Haberler

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Antalya'da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra bir daha haber alınamayan Özgür Yeke, evinde bir kadınla başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri tarafından olay yerindeki detaylı çalışma ve inceleme sonucunda Yeke'nin kadın başına tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşıldı.

  • Özgür Yeke ve Aysun İnam, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde başından tabancayla vurularak ölü bulundu.
  • Olay yerinde yapılan incelemede, Özgür Yeke'nin Aysun İnam'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
  • Olay yerinde bir tabanca ve üç boş kovan bulundu.

Antalya'da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra haber alınamayan Özgür Yeke, evinde bir kadınla başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; yakınlarına intihar edeceğine dair mesaj atan Özgür Yeke'den bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları telefonla arayıp, ulaşamayınca Özgür Yeke'nin evini kontrol etmeye gitti. Kapının açık olduğunu gören yakınları, içeri girdiklerinde Özgür Yeke ile bir kadını kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Özgür Yeke ile yanındaki kadının başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde tabanca ve 3 boş kovan da bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan kadının kimliği de tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı parmak izi incelemesinde cansız bedenin Aysun İnam'a (41) ait olduğu belirlendi.

KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Olay yerindeki detaylı çalışma ve inceleme sonucunda Yeke'nin İnam'ın başına tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşıldı. İncelemenin ardından Özgür Yeke ve Aysun İnam'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ"

Öte yandan, Yeke'nin ablasını arayıp intihar edeceğini söylediği, aynı saatlerde komşuların daireden 3 el silah sesi duyduğu öğrenildi. Olayı haber alıp gelen Özgür Yeke'nin fenalaşan ablası, "Ölmemiş değil mi? Ölmemiş" diyerek feryat etti. Cenazelerin götürülmesi sırasında Yeke'nin yakınları fenalık geçirirken, abla kendini yere atıp ağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
