Karlı dağ manzarasında sahil keyfi

Karlı dağ manzarasında sahil keyfi
Yurdun büyük bölümünde kar ve soğuk etkili olurken, Antalya'da 13 derece sıcaklıkta Konyaaltı Sahili'ne gelenler, karla kaplı Beydağları manzarası eşliğinde sahilde vakit geçirdi. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceğini ve çiftçileri zirai dona karşı uyardı.

YURDUN büyük bölümünde kar ve soğuk etkili olurken, Antalya'da 13 derece sıcaklıkta Konyaaltı Sahili'ne gelenler, karla kaplı Beydağları manzarası eşliğinde sahilde vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı uyarının ardından yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ülke genelinde 4 ila 10 derece azaldı. Birçok bölgede kar yağışı etkili olurken, yoğun kar yağışları zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklıkları hissedilir derece düştü. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi ile kentteki çiftçiler, zirai dona karşı uyarıldı.

ZİRVESİ KARLI DAĞLAR DRON KAMERASINDA

Kentte bugün sabah güneş yüzünü gösterdi, hava sıcaklığı 13 dereceye kadar ulaştı. Güneşi görenler, soğuk havaya aldırmadan Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahile gelen bazıları kumsal üzerinde oturup, denizi izlemeyi tercih ederken; kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı. Zirvesi karlı dağlar önünde sahilde oturanlar, dronla görüntülendi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte bugün ve yılın son günü yağmur bekleniyor.

