Haberler

Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Olayın şüphelisi A.B. polise teslim olurken, gözaltına alınan O.V. serbest bırakıldı, A.B. tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla Korkut, Avcı ile Savran'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Savran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. A.B'nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler A.B. ile O.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.V. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan aileleri tarafından alınan 3 kişinin cenazesi, Akbaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!