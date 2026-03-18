Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi M.O., polis tarafından yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı M.O. (41) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında 16 Mart sabahında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
