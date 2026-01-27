Haberler

Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sonrası, taşan derelerin getirdiği alüvyonlar nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki deniz rengi kahverengiye döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı kod'lu uyarının ardından dalgalar sahil bandında zararlara yol açtı.

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından taşan derelerin getirdiği alüvyonlar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Turizm kenti Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar, sahil kesiminde zor anlar yaşattı.

SEL SULARI BOĞAÇAYI'NDAN DENİZE ULAŞTI

Yağışların ardından gelen sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı Sahili'ne döküldü. Alüvyon yüklü su nedeniyle her dönem berrak görüntüsüyle dikkati çeken denizin rengi kahverengiye döndü. Kuvvetli fırtınayla birlikte yükselen dalgalar sahil bandında zarar yol açtı. Sahil boyunca taş, kum ve çeşitli atıklar sürüklendi. Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı ve dalgaları izlediği gözlendi. Değerli mücevher ve bozuk para arayanların adresi de sahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
